05.02.2017 17:42:56

Manavgat'ta evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde fenalaşan 49 yaşındaki şahıs, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde fenalaşan 49 yaşındaki şahıs, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Salkımevler Mahallesi 10. Blok'taki Bayrak Apartmanı'nda ikamet eden Vedat Özdemir (49), evde oturduğu sırada birden fenalaştı. Ailesi tarafından çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.