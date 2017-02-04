04.02.2017 17:17:00

Manavgat'ta ev yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat Bucak Şeyhler Mahallesinde Dudu Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verirken kova ve hortumlarla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye biriminden gelen ekiplerin müdahalesine rağmen çatısı ve tabanı ahşap olan köy evi kullanılamaz hale geldi.