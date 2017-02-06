06.02.2017 18:15:07

Manavgat'ın kedileri 'ev' lendi

Manavgat Belediyesi ve kısa adı MAYDER olan Manavgat Yaşam Derneği'nin birlikte düzenlediği'Manavgat Kedileri Ev'leniyor' etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.Etkinliğe Manavgat Belediye Başkan Vekili Bülent Özgüven, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Manavgat Yaşam Derneği Başkanı Ezgi Bahçealtı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Manavgat Belediyesi ve kısa adı MAYDER olan Manavgat Yaşam Derneği'nin birlikte düzenlediği"Manavgat Kedileri Ev'leniyor" etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.Etkinliğe Manavgat Belediye Başkan Vekili Bülent Özgüven, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Manavgat Yaşam Derneği Başkanı Ezgi Bahçealtı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Daha önce de sosyal projelerini Manavgat Belediyesi desteği ile gerçekleştiren Manavgat Yaşam Derneği, Cumhuriyet Meydanı'nda 22 adet kedi evini boyadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, küçük çocukların, ellerine boya fırçası alarak kedi evlerini boyaması keyifli anlara neden oldu. Etkinlik alanına gelen palyaço, minik çocuklarla beraber sandıkları boyarken, ailelerde bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Boyanan kedi evlerinin, duyarlı işletmecilerin işyerlerinin önüne bırakılacağı ifade edildi.