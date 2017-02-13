13.02.2017 12:24:55

Manavgat Çardak Mahallesi Sokakların parke taşı

Manavgat Belediyesi, Çardak Mahallesindeki sokaklara parke taşı döşedi.

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Manavgat Belediyesi, Çardak Mahallesindeki sokaklara parke taşı döşedi.Manavgat Belediye Fen İşleri ekipleri, kırsal Mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Çardak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, ara yola 400 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde parke taşı döşendi. Toplamda bin 200 metrekarelik alanda çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, 800 metre uzunluğunda bordür döşerken, 8 santimetre kalınlığında kilitli parke kullandı. Manavgat Belediyesi, çalışmasını planlanan süreden daha önce bitirerek Mahalle halkının hizmetine sundu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Tüm mahallelerimize eşit ve adil bir şekilde hizmet etme bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarımız bu ilkeler doğrultusunda devam edecektir" dedi.