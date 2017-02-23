23.02.2017 16:31:38

Manavgat Belediyesi Trafiği Bisiklet yollarıyla rahatlatacak

Manavgat Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak, vatandaşları bisiklet binmeye özendirmek ve turizm imajına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet yolları yapmaya başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Manavgat Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak, vatandaşları bisiklet binmeye özendirmek ve turizm imajına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet yolları yapmaya başladı.Manavgat Belediyesi, bisiklet yolları yapmaya başladı. Çalışmalar kapsamında 2 kilometresi Boğaz Otel ile Kaya Otel arasında olmak üzere Titreyengöl Bulvarına kadar toplam 7 kilometrelik bisiklet yolu tamamlandı. 3 şeritli araç yolunun bulunduğu turizm yolu boyunca işaretlenen bisiklet yolu kenarları ise oya ağaçları ile süslendi. Proje kapsamında D-400 Karayolu ile Boğaz Otel arasına yapılacak olan bağlantı yoluyla birlikte 5 kilometrelik bir bisiklet yolu çalışmasının daha yapılacağı belirtildi.Bisiklet yolu çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu çalışmanın kente artı değer katacağını söyledi. Sözen, "Ulaşım, aracıyla, yayasıyla, bisikletiyle bir bütündür. Manavgat'ta bisiklet yollarının yapılmasıyla ilgili olarak çalışmaları son derece önemsiyoruz. Kentimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, trafiği rahatlatmak, kent turizmine katkı sağlamak ve gençleri bisiklet kullanımına teşvik edebilmek bizim için son derece önemli. Kentteki bisiklet kültürünün oturması amacıyla bisiklet yolları yapılması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.