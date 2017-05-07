08.05.2017 00:00:24

Manavgat Belediyesi 6. Pehlivan Güreşleri

Güreşlerde başpehlivan Serhat Gökmen oldu

Manavgat Belediyesi 6. Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde İsmail Koç'u yenen Serhat Gökmen kazandı.

Manavgat Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere 60'ı başpehlivan 700 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık güreşi Manavgat Belediyesinden Serhat Gökmen ile Döşemealtı Belediyesinden İsmail Koç arasında yapıldı.

Normal sürede iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamayınca bir dakikalık uzatmaya giden müsabakada rakibinden puan almayı başaran Serhat Gökmen, Manavgat Belediyesi 6. Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığa uzandı.

Başaltı kategorisinde ise birinciliği Mustafa Seçim'i finalde yenen Furkan Durmuş Altın elde etti.

Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve güreş ağası Hasan Özden verdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan başpehlivan Serhat Gökmen, zorlu ve stresli bir final maçını geride bıraktığını belirterek, başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Serhat Gökmen, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivan olarak altın kemeri hedeflediğini dile getirdi.