10.05.2017 11:40:23

Maltepeli kadınların matine keyfi

Maltepe Belediyesi'nin dördüncüsünü düzenlediği 'Kadınlar Matinesi', Cevizli Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Cevizli Mahallesi'ndeki kadınları bir araya getiren matinede, Anneler Günü de kutlandı.

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Maltepe Belediyesi'nin dördüncüsünü düzenlediği "Kadınlar Matinesi", Cevizli Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Cevizli Mahallesi'ndeki kadınları bir araya getiren matinede, Anneler Günü de kutlandı.Maltepe Belediyesi Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Cevizli Kardelen Düğün Salonu'nda düzenlediği matineye, kadınlar büyük ilgi gösterdi. Program öncesinde Maltepeli kadınlar için 7 gün 24 saat psikolog, sosyolog ve hukuk desteği verilen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi, kadın istihdamına yönelik Kadın Girişimcilik Mutfağı, halı ve cam atölyesi, Bahadır Erdoğdu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalar ile spor ve eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.Kadınlar doyasıya eğlendiDaha sonra sahne alan Arzu Akçağ, sanat ve pop müziğinin sevilen eserleriyle, albüm çalışmasından eserler seslendirdi. Matineye arkadaşları, komşuları ve çocukları ile birlikte gelen kadınlar, kendileri için hazırlanan ikramlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Matineye katılan Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ile Fatma Gökkaya, matineye katılan kadınlarla, tek tek ilgilendi.