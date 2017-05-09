10.05.2017 10:15:14

Maltepe'nin minik kaşifleri

Maltepe Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle, belediye kreşlerinde eğitim gören 245 öğrenciye yönelik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle tanışmaları amacıyla, 'Küçük Bilim İnsanları' adlı bir etkinlik düzenlendi.

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Maltepe Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle, belediye kreşlerinde eğitim gören 245 öğrenciye yönelik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle tanışmaları amacıyla, "Küçük Bilim İnsanları" adlı bir etkinlik düzenlendi.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde "Küçük Bilim İnsanları" adlı bir etkinlik düzenledi. Öğretim üyeleri Prof. Dr. Hale Bayram ve Hatice Mertoğlu ile Fen Bilgisi Eğitim Bölümü öğrencileri Pınar Tuncer ve Betül Kaplan tarafından verilen eğitimle, okul öncesi çağındaki çocukların bilimsel ve teknolojik gelişmelerle tanışmaları, deneyler tasarlayıp yapmaları, etkileşimde bulunmaları ve sorularına cevap bulmaları amaçlandı.Beyaz önlük giydilerÖnlüklerini giyerek, "Nasıl nefes alıyoruz?", "Üflemeden balon şişer mi?", "Havayı ve suları nasıl kirletiyoruz?", "Takım renkleri" ve "Gökkuşağı" gibi konularda deneyler yaparak bilgi edinen minikler, hünerlerini de gösterdi. Öğretim üyeleri, miniklerin sorularına da yanıt vererek, kurulan masalarda yaptıkları deneylerle, eğlenerek öğrenmelerine destek oldu. Toplum hizmet dersi kapsamında düzenlenen etkinlik, 11 Mayıs tarihine kadar belediyeye bağlı "Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri"nde devam edecek.