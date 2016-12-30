30.12.2016 22:56:53

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.

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IHAAW225931-ASA/30-12-2016 - Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi. 30.12.2016 22:59:31 TSI NNNN