25.02.2017 16:53:31

Maltepe'de 'Nutuk' coşkusu

Maltepe'de Ulu Önder Atatürk'ün ölümsüz eseri 'Nutuk', İzmir Marşı eşliğinde, büyük bir coşku ve katılımla okundu. Gazeteci İsmail Küçükkkaya'nın da katıldığı 'Nutuk Okuyoruz' etkinliğinde binlerce Maltepeliye Nutuk kitabı da dağıtıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Maltepe'de Ulu Önder Atatürk'ün ölümsüz eseri "Nutuk", İzmir Marşı eşliğinde, büyük bir coşku ve katılımla okundu. Gazeteci İsmail Küçükkkaya'nın da katıldığı "Nutuk Okuyoruz" etkinliğinde binlerce Maltepeliye Nutuk kitabı da dağıtıldı.Maltepe Belediyesi, "İsmail Küçükkaya ile Nutuk Okuyoruz" etkinliğinde binlerce Maltepeliyi, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yaşanan sancılı dönemleri anlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabıyla buluşturdu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları Melih Morsünbül, Gültekin Karataş ve birim müdürlerinin de katıldığı etkinlikte büyük bir coşku yaşandı. Sık sık İzmir Marşı ve tezahüratların eşlik ettiği etkinlik, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, etkinliğin düzenlendiği Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne gelerek "Nutuk"u eline alarak halkı selamlamasıyla başladı.Hep birlikte Nutuk okunduGazeteci İsmail Küçükkaya'nın salona gelmesiyle büyük bir coşku yaşanırken, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri salonda dalgalandı. "Nutuk"un okunmasına geçilmeden önce bir konuşma yapan İsmail Küçükkaya, "Dini, etnik ve mezhepsel olarak hepimiz farklı düşünüyoruz olabiliriz ama bu toplumda hepimiz eşitiz. Bunu neye borçluyuz? Bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Peki, neden Atatürk? Atamızın kurduğu bu Cumhuriyet'te Türkiye'ye ve dünyaya yönelik bir bakış açısı var. İşte o açı Nutuk'un içerisinde saklı. Bu yüzden hepinize Nutuk dağıtacağız. Her birinizin elinden olsun, olmalı da" dedi."Atatürkçülük devrimcidir"Atatürk'ün fikirlerinin durağan değil devrimci olduğunu da ifade eden Küçükkkaya, "Biz tek bir bakış açısıyla dünyaya bakarız. Türk ulusunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerinden yükseltmek. Atatürk 13 yıl devleti yönetti ama çağdaş, laik ve demokrat bir sistem kurdu. Hatta o Başkumandanlık için bile Meclis'e başvurdu, Cumhuriyet'in ve Meclis'in üstünlüğüne inandı ve güvendi. Atatürkçülük, durağan değil devrimcidir. Eskiyen Atatürk'ün fikirleri değil, o fikirlere dair bakış açımızdır. İhtiyaç duyduğumuz her şey Atatürk'ün bakış açısında gizli. O nedir, peki? O, Cumhuriyet'tir" şeklinde konuştu. Konuşma sırası ve sonrasında Küçükkaya halka Nutuk kitabı dağıtırken, minik hayranları, öğrenciler ve vatandaşlarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.