02.03.2017 08:57:04

Maltepe'de kültür-sanat etkinlikleri

Maltepe Belediyesi, mart ayı boyunca Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde, tiyatro oyunu, festival, konser, sergi, anma ve söyleşi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, "Yaşayan Kadınlar-Kadına Şiddete Hayır" sergisiyle başlayacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ayrıca Nihal Yalçın'ın sahne alacağı, Leyla Taşçı isimli karakterin hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan "Antabus" adlı tek kişilik oyun gösterilecek.

Yazar ve mimar Aydın Boysan ile bilişim uzmanı-yazar Cem Haydar Bektaş, "Aydın Boysan'ın Dilinden" isimli söyleşide, okurlarıyla bir araya gelecek.

Televizyon programı sunucusu Cansu Canan ve tarihçi Talha Uğurluel de mart ayında, "Selçuklu'nun Şifreleri" isimli kitaplarıyla Maltepeli okurlarla buluşacak.

Belediyenin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Tiyatro Festivalinde ise Türkiye'nin önemli tiyatro oyuncuları, tiyatro grupları ve oyun yazarları tiyatroseverlerle bir araya gelecek. Festival kapsamında Tiyatro Adam'ın "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?", Hayal Perdesi'nin "Üç Kız Kardeş", Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak Tiyatro Evi'nin "Ayrılık", Maltepe Belediye Tiyatrosunun "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Ters Köşe Tiyatrosunun "Ters Köşe" oyunları sahnelenecek.

Oyuncu Mehmet Esen'in "Meddah", Rampa Tiyatronun "Anadoluyum Ben-Ahmed Arif", Tiyatro Eskici'nin "Kadın Olmak", Maltepe Kent Konseyi Tiyatrosunun "Psikososyal", Maltepe Belediyesi tiyatro kursu öğrencilerinin "Medine" isimli oyunları da etkinlikler kapsamında seyirciyle buluşacak.

Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü kapsamında da Maltepe'de, "Çanakkale Zaferi Konseri" gerçekleştirilecek. Maltepe Kent Konseyi ve İnci Yaman Türk Müziği Gençlik Korosu iş birliğiyle düzenlenen "Gönlümüzde Tazelenen Çanakkale Zaferi" isimli konserde de Çanakkale türküleri seslendirilecek. Kalkedon Dans Topluluğu da Çanakkale'de yazılan destanın danslarla anlatılacağı gösteri sahneleyecek.

Belediye etkinlikleri çerçevesinde ozan Aşık Veysel de ölümünün yıl dönümünde anılacak. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu "Aşık Veysel Anma Konseri" düzenleyecek, Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği ise "Aşık Veysel Anması" ile usta ozanı anacak.