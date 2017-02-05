05.02.2017 15:47:14

Maltepe'de cips hırsızlığı

Maltepe'de bir marketin önünde bulunan reyondan cips çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

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Maltepe'de bir marketin önünde bulunan reyondan cips çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde marketin önünden geçen bir şahıs cips reyonunun önünde bulunan korkuluklardan uzanarak 2 paket cipsi aldı. Ardından şahıs hızla uzaklaşırken o anlar marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde marketin önünde bulunan cips reyonuna gelen bir şahıs, reyonun önünde duruyor. Ardından cips reyonunun önünde bulunan korkuluklardan reyona uzanan şahıs 2 paket cips alarak uzaklaşıyor.