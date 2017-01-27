27.01.2017 03:09:20

Malloch: Euro çökebilir

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olacağı iddia edilen Theodore Roosevelt Malloch, Euro ile ilgili önemli bir yorumda bulundu...

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olacağı iddia edilen Theodore Roosevelt Malloch, "Euro, önümüzdeki 1-1.5 yıl içerisinde çökebilir" dedi.

Malloch, İngiliz yayın kurumu BBC'ye verdiği röportajında, euro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkat çekerek, "Bence (euro) sadece vefat etmekle kalmıyor, euronun gerçek sorunları da bulunuyor. Euro, önümüzdeki 1-1.5 yıl içerisinde çökebilir" diye konuştu.

'İNGİLTERE'YE İZİN VERİLMEMESİ SAÇMA'

Büyük şirket birleşmeleri ve satın alma anlaşmalarının birkaç ay içerisinde tamamlanabildiğini anımsatan Malloch, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından sadece 90 gün içerisinde ABD'yle bir ticaret anlaşması yapabileceğini söyledi.

Malloch, İngiltere'nin ABD'yle ticaret anlaşması görüşmeleri yapmasına AB tarafından izin verilmemesinin 'saçma' olduğunu belirtti.

Malloch'un ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD'nin AB Büyükelçisi olarak atanmasının beklendiği belirtildi.

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