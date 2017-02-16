16.02.2017 10:56:00

Malkoç: FETÖ şüphesiyle ihraç edilen 438 kişi başvuru yaptı

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ şüphesiyle ihraç edilen kamu mensupları bize gelemiyor' dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) TBMM'ye sunduğu 2016 yılı faaliyet raporunu değerlendirmek için gazetecilerle bir araya geldi.

Malkoç, kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilenler hakkında, "Kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ şüphesiyle ihraç edilen kamu mensupları bize gelemiyor. Çünkü KHK ile yapılan ihraçlar bizim alanımıza girmiyor. Yasama faaliyeti sayılıyor. Fakat FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var" dedi.

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