27.02.2017 23:38:16

Malkoç: 15 Temmuz 28 Şubat’ın gayrimeşru çocuğudur

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 15 Temmuz’un 28 Şubat’ın gayrimeşru çocuğu olduğunu belirterek, 28 Şubat’taki ilişkilerin 15 Temmuz’un temelini attığını söyledi.

Türkiye'de cunta kuranların ya da biraz güçlenenlerin devleti ele geçirmeye çalıştıklarını belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “28 Şubat'ın özeti şudur; milletin helal oyları ile seçilmiş meşru bir iktidara karşı, parlamentodan güven almış bir hükümete karşı gayri meşru ilişkilerin sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içindeki cuntacılar, eşkıyalar, basınla, sermaye çevreleriyle ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak meşru hükümeti iktidardan indirmişler, milletin hak ve özgürlüklerini kısıtlamışlar, milletin çocuğunun geleceğini onlara haram etmişlerdir” dedi.

Malkoç, Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptığı çalışmaların bütün dünyaya ombudsmanlar aracılığı ile duyurulması için 2-3 Mart'ta uluslararası bir sempozyum düzenleyeceklerini, sempozyumun konusunun göç ve mülteciler olduğunu söyledi.

28 ŞUBAT'IN YARALARI KAPANMADI

İHA muhabirinin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Ombudsman Malkoç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çadır ya da aşiret devleti olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Kökleri Osmanlı'ya ve Selçuklu'ya dayanmaktadır. Köklü bir geleneğin devletidir. Milletimiz asil bir millettir. 28 Şubat gibi gayrimeşru işlerle ilişkiler içerisinde bulunanları bu memleketin savcıları yakasından tutmuş, sanık sandalyesine oturtmuş ve yargılamıştır. Milletimizde yargının yaptığı bu güzelliğin yanı sıra 28 Şubat'ı AK Parti'yi iktidara getirerek tasfiye etmiştir. 28 Şubatçılara, milletin iradesini yok sayanlara, ortadan kaldırmaya çalışanlara siyasi alanda dersi vermiştir. 28 Şubat'ın yaralarının hala kapandığını söylemek mümkün değildir.”

28 Şubat'tan sonra 15 Temmuz olaylarının yaşandığını ve 15 Temmuz'da da 28 Şubat'taki gibi TSK'nın içerisindeki bir grup cuntacının milletin uçağı, tankı, tüfeği ile milleti öldürmeye kalktığını belirten Şeref Malkoç, “Milletimiz yine ayağa kalktı. Cumhurbaşkanımızın dirayeti, cesareti ve tecrübesi ile millet harekete geçti. Cuntacılara haddini bildirdiği gibi çöken devlet kurumlarını da teker teker ayağa kaldırdı. 15 Temmuz, 28 Şubat'ın gayrimeşru çocuğudur. Oradaki ilişkiler 15 Temmuz'un temelini atmıştır. Milletimle iftihar ederek söylüyorum ki, 15 Temmuz'un hesabını millet sormuş ve üstesinden gelmiştir. Yargı üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir. 28 Şubat'ın hesabını yargı soruyor. Millet sandıkta 28 Şubat'ta AK Parti'yi iktidara getirerek tasfiye etti” şeklinde konuştu.