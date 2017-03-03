03.03.2017 10:54:07

Malkara'da 5 bin 500 köpek ve kediye kuduz aşısı yapılacak

TEKİRDAĞ (İHA) â€' Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kedi ve köpeklere kuduz aşısı vurulmaya başlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

TEKİRDAĞ (İHA) â€" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kedi ve köpeklere kuduz aşısı vurulmaya başlandı.Malkara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından yürütülecek 'Kuduz Aşılama Programı' kapsamında, Malkara ilçe merkezi ve mahallelerinde yaklaşık 5 bin 500 adet köpek ve kedinin aşılanması hedefleniyor.Konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuduz hastalığı, hem hayvanların hem de insanların hayatını tehdit eden, şuur kaybı huzursuzluk ve felçler ile kendini gösteren bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Bu sebeple kedi ve köpek sahiplerinin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için ilçe müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Kuduz Aşılama programına gösterilecek yoğun ilgi ilçemizde kuduz hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.