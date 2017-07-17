17.07.2017 11:05:44

Maliye Bakanlığı bütçe açığını açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Haziran bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu düzenlediği basın toplantısında "İlk 6 aylık merkezi yönetim bütçesi gelir gerçekleşmelerine baktığımızda, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.8, vergi gelirleri ise yüzde 13.6 arttı. Burada özellikle vergi gelirleri tarafında toplamda çok olumlu bir performans kaydettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Bakan Ağbal, "Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25.2 milyar lira oldu" diye konuştu.

Yeniden yapılandırma konusunda Ağbal, şunları söyledi:

"Toplamda 96.2 milyar liralık kamu alacağını yapılandırdık. Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi kapsamında 25 milyar liralık tahakkuk yaptık. Böylece her iki yeniden yapılandırmada toplamda 121 milyar liraya ulaştık."