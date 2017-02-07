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Maliye Bakanı, varlık fonu eleştirilerine cevap verdi
07.02.2017 11:01:10

Maliye Bakanı, varlık fonu eleştirilerine cevap verdi

Varlık Fonu'yla ilgili denetim olmayacağı eleştirilerinin haksız olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, şirketlerin yönetimine müdahale olmayacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal CNN Türk kanalında Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) "kaynak üretimine yardım edeceğini" savunurken, TVF'nin kamu projelerinde anahtar role sahip olacağını söyledi.

Bakan Ağbal'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Varlık Fonu altına giden şirketler, daha fazla katma değer üretecekler. Başka alacağımız kararlarla, uluslararası ortaklıklar da yaparak Varlık Fonu daha da güçlenecek. Kamu Varlıklarından hangileri bir araya getirildiğinde nasıl daha stratejik bir hal olabilir bunu düşünüyoruz.

3 AŞAMALI DENETİM VAR

Varlık Fonu bağımsız kuruluşlar tarafından 3 aşamada denetlenecek.

Bağımsız denetim var, Başbakan tarafından görevlendirilen 3 denetim görevlisi olacak ve aynı zamanda meclis denetimi var.

Her sene yıllık bağımsız denetim raporu ve başbakana sunulan denetim raporu meclise gidecek.

Plan bütçe komisyonu her sene oturacak, fondaki tüm şirketleri tekrar tekrar denetlenecek.

VARLIK FONU'NA DEVREDİLERN ŞİRKETLERE MÜDAHELE OLMAYACAK

Kimse tereddüt etmesin. Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin stratejileri, yönetimleri ve personelleri şu anda olduğu gibi devam edecek. Hatta oluşturulan sinerji sayesinde varlıkların oluşturduğu bu değere daha fazla değer katılacak.

Sadece hisse devri yaptık. Özelleştirme İdaresi'ndeki hisseleri alıp Varlık Fonu'na devrettik. Özellikle kanuna yazdık, uluslararası standartlara sahip stratejilerle yönetilecek.

Her şirketin kendi yönetim kurulu ve yönetimleri var. Sadece hissedarlıktan kaynaklanan yönetim organlarını oluşturma yetkisini kullanacak. Stratejilere ve alınan kararlara hiçbir şekilde müdahale olmayacak.

Özelleştirme fonunda olan varlıklarda bu fona devredilen şirketler arasında yer alıyor. Halkbank ve THY, özelleştirme planında olan şirketler...

Bu varlıklarla ilgili bu şirketlerle ilgili özelleştirme süreçleri yine hükümet tarafından kararlaştırılacak. Varlık Fonu yine hükümetin, bu devletin fonu, kimse endişe etmesin.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM

'Yıllardır yaptığımız çalışmada ben vergimi zamanında ödüyorum diyenler çıkıyor. Bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız konuydu. Bir vergi mükellefi geçmiş 3 yılda tüm vergileri süresinde ödemişse, borcu yoksa, 3 yıl içinde yapılan denetimlerde de bir eksiklik bir yanlışlık yoksa bu mükellefi nasıl ödüllendireceğiz. Geçmişine bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Yani sonuç olarak 100 liranın 5 lirasını almayacağız.'

'Düzenleme müthiş bir ilgi gördü. Mobilya ve beyaz eşya sektörü geniş kitlelerin alım yaptığı sektörlerdir. 3 aylık bir kampanya dönemi başlattık. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullarla önemli bir talep artışı getirecek. Bu piyasada ciddi bir canlanma sağladı. Şu anda da gündemde damga vergisi ile ilgili düzenleme var. Ekonomide canlanmayı desteklemek önemli. Tapu harcı için düzenleme yetkisi aldık.'

OTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİLECEK Mİ?

'Otomotivde her zaman söylüyorum konuşuyorum. Ekonomiyi canlandıracak bir durum gerekiyorsa yaparız. Araçlarda vergi indirimi yaptık. Otomotivde istişareler sürüyor. Hem otomotiv hem de diğer sektörlerde çalışmalarımızı yaparız.'



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