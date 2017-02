12.02.2017 20:58:42

Maliye Bakanı Naci Ağbal Gümüşhane'de işverenlerle buluştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, küçük esnafa can suyu olacak olan 50 bin TL'lik faizsiz KOSGEB kredilerinin 27 Şubat'ta açıklanacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, küçük esnafa can suyu olacak olan 50 bin TL'lik faizsiz KOSGEB kredilerinin 27 Şubat'ta açıklanacağını söyledi.Gümüşhane temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında işveren temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelen Bakan Ağbal, 5 puanlık vergi indirimi, istihdam programı, KOSGEB kredileri ve cazibe merkezleri programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Gümüşhane'nin kalkınması ve büyümesi için hep birlikte canla başla çalışacaklarını ifade eden Bakan Ağbal, "Cazibe Merkezleri Gümüşhane'ye önemli bir değer katacak. Madencilik sektörü başta olmak üzere inşallah yatırımlar artacak ve Gümüşhane büyüyecek. Onun için cazibe merkezleri programının 23 ile ve Gümüşhane'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.Türkiye'nin önünde bir referandum süreci olduğuna vurgu yapan Bakan Ağbal, "16 Nisan'da sandık milletin önüne konulacak. Her şeyin doğrusunu millet bilir. Her şeyin kararını millet verir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bize düşen görev referandum sürecinde vatandaşlarımıza anayasa değişikliğinin ne manaya geldiğin, bu ülkeye ne katacağını anlatmak. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yapacağız" diye konuştu."Türkiye yatırım bakımından bir cazibe merkezi"Referandum sürecinde ortaya çıkacak olumlu bir gelişmenin, sistem değişikliğinin Türkiye'ye çok şeyler katacağını dile getiren Ağbal, "Türkiye önü açık olan bir ülke. Yatırım bakımından bir cazibe merkezi. Bunu ben değil yatırımcılar söylüyor. Yabancı yatırımcılar her defasında Türkiye'nin geleceğine ilişkin büyük bir ümit var, beklenti var. Yabancı yatırımcılar Türkiye'nin bu fırsatlarından gelip istifade etmek istiyorlar. Referandum süreci sonrasında ortaya çıkacak tablo istikrara, uzlaşmaya, güçlü meclis, güçlü iktidar dengesine dayalı, yepyeni bir sistem. Türkiye'nin önünü açacak bir sistem. İnşallah bu sistemle Türkiye'de yatırımlar artacak, üretim artacak. Türkiye daha fazla cazibe merkezi haline gelecek. Siyasi ve ekonomik istikrar hepimizin refahını da artıracak" ifadelerini kullandı.KOSGEB kredileri 27 Şubat'ta açıklanacakKonuşmasında KOSGEB üzerinden verilecek 50 bin TL'lik faizsiz kredi konusunda önemli detaylar veren Bakan Ağbal, şöyle konuştu:"Önceden müracaat yapan vatandaşlarımız değerlendirilecek. Yeni bir başvuru süreci başlattık. 20 Şubat'a kadar başvuruları alacağız. Burada esnaf bakımından sevindirici olan bu defa değerlendirmeyi yaparken çalışan sayısı ve net satış hasılatı en az olandan başlayacağız. Yani en az çalıştırana, en az geliri olana öncelik vereceğiz. Geçen defa istihdam bakımından, gelir bakımından daha fazla olana sağlamıştık bu imkanı. Bu defa 250 bine tamamlayacağız. Çok daha fazla sayıda işletmemiz bundan yararlanacak. Özellikle küçük işletmelerimiz yararlansın istiyoruz. Küçük esnafın daha fazla ihtiyacı var. 27 Şubat'ta inşallah sonuçları açıklayacağız. Bu önemli bir paket hayırlı olsun. Esnafımız bu imkanla mal alır, işini büyütür, iş yapar. Bundan herkes kazanır.""İstihdam programında yeni işe alınan işçinin asgari ücretten sonraki masrafını devlet karşılayacak"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde istihdam programı da başlattıklarını dile getiren Bakan Ağbal, "Bugün bir asgari ücretli çalıştırdığı zaman işveren kendisine bin 404 TL ödüyor. Ama işverenin maliyeti bin 404 TL değil. Sizin maliyetiniz 2 bin 178 TL. Dolayısıyla işçiye bu parayı ödedikten sonra sosyal güvenlik kurumuna prim, işsizlik sigortası fonuna fon ödeniyor, vergiler ödeniyor. 2017 yılı başından itibaren ilk defa işe alacağınız işçiler için aradaki 773 TL'lik farkı biz ödeyeceğiz. Devlet olarak bu maliyeti biz karşılayacağız. Bu sizin işçilik maliyetiniz yüzde 35 azalacak. Devlet burada üzerine düşeni yaptı. Maliyetlerin üçte birini üzerinizden aldı. Esnafımızda, işletmelerimiz de iş arayan gençlerimiz de kazansın. Gençlere iş bulmak, istihdamı artırmak bizim sorumluluğumuz. Buradan işletmelerimize çağrıda bulunuyoruz: Elimizden geldiğince işletmelerimizi büyütelim. Bu imkandan yararlanalım. Daha fazla eleman istihdam edelim. Böylelikle hem istihdam artsın hem de ekonomi gelişsin. Bu yıl boyunca geçerli bir program. İnsanları sevindirelim, iş ve aş sahibi yapalım" ifadelerini kullandı."Vergisini düzenli ve süresinde ödeyene 5 puanlık vergi indirimi geliyor"Vergisini süresinde ödeyene 5 puanlık vergi indiriminin de Salı günü TBMM'de görüşüleceğini ifade eden Bakan Ağbal, tahakkuk-tahsilat oranında Türkiye'de en önde gelen illerden olan Gümüşhanelileri tebrik ederek, "Tahakkuk-tahsilat oranında Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi Gümüşhane. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah kazançlarınızı artırsın. Bu 5 puan indirimden Gümüşhane büyük oranda yararlanacak. Tek şartımız vergi borcunu zamanında ödemek" dedi.Bakan Ağbal'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan esnaf temsilcileri ve yatırımcılar söz alarak soru sordu.Bakan Ağbal, buradaki programının ardından Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek Valilik Şeref defterini imzaladı. Vali Memiş'le makamında bir süre görüşen Bakan Ağbal daha sonra Trabzon'a hareketle Gümüşhane'den ayrıldı.Bakan Ağbal'a Gümüşhane programında Vali Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Osman Akgül, Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban eşlik etti.