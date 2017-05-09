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Maliye Bakanı Naci Ağbal: '31 Mart tarihini esas alarak önceki yapılandırmadan yararlanamayanları da kapsama aldık'
09.05.2017 19:52:39

Maliye Bakanı Naci Ağbal: '31 Mart tarihini esas alarak önceki yapılandırmadan yararlanamayanları da kapsama aldık'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'İlk taksit ödemeleri Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere 2017 yılının Temmuz ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu ilk taksit ödemesi ise Ağustos ayında yapılacaktır' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İlk taksit ödemeleri Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere 2017 yılının Temmuz ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu ilk taksit ödemesi ise Ağustos ayında yapılacaktır" dedi.

Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi hakkında Komisyon üyelerine bilgi verdi. Ağbal, Kanun Teklifinin çok sayıda vatandaşı ilgilendirdiğini belirterek, "Çok sayıda vatandaşımızı ilgilendirdiği için karayolları ve bunun gibi vergileri yapılandırma kapsamındadır. Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, işsizlik primleri, idari para cezaları da bu kapsamdadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kredi alacakları kanun teklifi kapsamındadır. 31 Mart 2017 tarihi esas alındı. 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 arasını düşünmüştük. Ama bunun yerine 31 Mart tarihini esas alarak önceki yapılandırmada yararlanamayanları da kapsama aldık" ifadelerini kullandı.

Alacaklardan vazgeçilmediğinin altını çizen Ağbal, "Uygulanan gecikme faizi yerine yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) esas alınarak yapılandırıyoruz. Kasım, Aralık ile Şubat ve Mart ayları yerine 2016 Temmuz Ekim aylarında gerçekleşen yurtiçi ÜFE oranlarını esas aldık. Böylece döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artıştan dışarıda tuttuk. ÜFE yüzde 12.68 oldu ama biz yüzde 3.17 olarak alacağız" şeklinde konuştu.

Kanundan yararlanacak idarelere 30 Haziran tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini söyleyen Ağbal, "İlk taksit ödemeleri Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere 2017 yılının Temmuz ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu ilk taksit ödemesi ise Ağustos'ta yapılacaktır. Yeni getirmiş olduğumuz yeniden Yapılandırma Kanunu'nda başvuru süresi Haziran ayı olarak belirlenmiştir. Bu yasada başvuru için belirlenen haziran ayını erteleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmemiştir, bu kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Haziran ayı içerisinde mutlaka müracaat etmeleri gerekmektedir. Yeni yapılandırma Kanunu'nda peşin veya taksitli ödeme imkânı bulunmaktadır. Süreleri yine seçenekli olarak, 6,9,12 ve 18 ay olarak taksit seçenekleri bulunmaktadır. İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerine borçlarını ödemeleri için 18 yerine 36 taksit imkânı sağlanmıştır. Yine belediyelerin borçlarını 144 taksitte ödeme imkânı da bulunmaktadır" dedi.

Ağbal, yapısal düzenleme yapmanın önemine işaret ederek, "Temel amacımız iyi niyetli mükellefin zor duruma düştüğü durumlarda Vergi Kanunları'nda ve Vergi Uygulamaları'nda borcun ödenebilmesini sağlamak. İdarenin Amme alacağını bir an önce tahsil etmek sorumluluğu var, diğer yandan tahsil işlemini yaparken mükellefin ayakta kalması, işlevini sürdürmesi noktasında destek olmaktır. Tecil müessesesi mevcut sistemimizde var. Bir vergi mükellefi vergi borcunu zamanında ödememişse, süresinde ödeyemeyeceğini görüyorsa, borcunu 36 aya kadar taksitlendirebiliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmada tecil müessesesini iyileştirmeler yapmak suretiyle, tecil müessesesi içinde zor durumda olan mükellefleri gruplandırmak suretiyle Yeniden Yapılandırma Kanunları'na ihtiyacın kalkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Ağbal, şunları kaydetti:

"Vergilerin ödenmesi ile ilgili yasama organına ait bir yetkinin Bakanlar Kurulu'na devrini asla ön görmüyoruz. Mevcut yeniden Yapılandırma Kanunları'nda doğrudan doğruya borçlunun durumuna bakılmaksızın, yasama tarafından getirilen kolaylıklar var. Bizim yapmış olduğumuz düzenlemede, yürütme organına verdiğimiz yetki, bugünkü yürütme organı tarafından kullanılıyor. Mevcut tecil düzenlemesinde borçlunun çok zor durumda olması şartına bağlı olarak alacakları teminatı karışlığı yıllık yüzde 12 faizle 36 aya kadar taksitlendirilebilmektedir. 50 bin liranın altında taksitlendirilen borçlar için teminat aranmamaktadır, 50 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat alınması öngörülmektedir. İyi niyetli iyi gününde yükümlülüklerini yerine getirmiş, tüm çabalarına rağmen vergisini ödeyememiş borçluların diğerlerinde ayrılması, devletin yanında olduklarını görmelerini istiyoruz. 6183 Sayılı Kanun'a bir madde ekleyerek, belirtmiş olduğum soruna çözüm getirmek istiyoruz. Yeni madde, vergiye uyumlu mükelleflere mali yüklerini azaltarak, borçlarını ödeme imkânı sağlamaktadır. Yeni tecil müessesesi kapsamına, Vergi dairesine ödenen vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri sınırlı tutuldu. Bizim getirdiğimiz yeni tecil müessesesinde ise, herhangi vergi aslından vazgeçmediğimiz gibi, vergi cezalarında terkin ön görmüyoruz. Vergiye uyumlu mükelleflerin belirlenmesinde, teklifte bazı şartlar var. Yeni tecil müessesesinden yararlanacak mükellefler, ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle en az üç yıl süreyle Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olması gerekiyor. Son üç yıla ait vergi beyannamelerinin süresinde ödenmiş olması gerekiyor. Son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olması gerekiyor. Mükellef şartları sağlamışsa, vergiye uyumlu mükellefin vadesi bir yılı geçmemiş borçlarını 500 bin liraya kadar teminat almadan taksitlendirebileceğiz. 500 bin lirayı aşan kısımda teminat isteyeceksek, o zamanda borcun yüzde 25'i kadar teminat almayı ön görüyoruz. Taksitlendirme süresi 36 ay. 500 bin liralık teminatsız tecil tutarını 5 milyon liraya kadar arttırabilecek. "
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