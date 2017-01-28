28.01.2017 15:54:23

Maliye Bakanı açıkladı: Asgari ücret düşecek mi?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. '2017’de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenlemeyle sağlayacağız' dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yapılan istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu ücretle çalışanların durumlarında her geçen yıl iyileştirme yapıldığını söyleyen Ağbal, "2017'de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenlemeyle sağlayacağız" diye konuştu.

Yeni anayasayla ilgili yapılacak referandum sürecine de değinen Ağbal, yeni istemde yasama organının daha güçlü olacağını ileri sürdü. Ağbal, "Yürütme organı ise anayasada, kendisine tanımlanmış görev ve yetkiler çerçevesinde çok daha hızlı hareket edecek. Bugün parlamenter sistem içerisinde örneğin özel sektörü ilgilendiren bir konuyu hayata geçirmek için izlediğimiz süreç ve yollar o kadar uzun ki. Halbuki sadece kararname ile çözülebilecek bir çok konu var. Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık bu uzun ve yorucu süreç olmayacak" dedi.

Anayasa değişikliği gerçekleşirse yargının temsil kabiliyetinin daha fazla olacağını kaydeden Naci Ağbal, "Adalet sisteminin hızlı işlemesi lazım. Özel sektörümüzün karşılaştığı sıkıntıların başında uzun yargılama süreçleri var. Yargının süreleri kısalacak" ifadelerini kullandı.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNDEN DE YARARLANACAKLAR

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında bir kısım vatandaşların peşin veya taksit ödeme imkanını kullanamadığını hatırlatan Ağbal, şunları söyledi:

"Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanını seçen aralık ve ocakta taksitlerini ödeyen işletmelerimiz önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin vergi ile prim ödemeleri var. Onları mayıs ayı sonrasına erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacağız."

2017 yılında yapılacak yeni çalışma paketlerini anlatan Maliye Bakanı Ağbal, "Siz istediğiniz kadar yenilik yapın kamu yönetiminiz iyi değilse yaptığınız yenilikler bir işe yaramıyor. Bir işletme iyi gününde borçlarını ödemişse, vergilerini zamanında vermişse ve gün gelip sıkıntıya düşmüşse ben devlet olarak onun üzerine niye gideyim? Tam tersine onun elinden tutup onu kaldırmam lazım" dedi. Maliye olarak kötü gün dostu olacaklarını belirten Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakında yapacağımız yeniliklerle kötü gün dostu olan bir maliye olacağız. Bütün meseleleri Ankara'da çözmek fikrinden vazgeçeceğiz. Size en yakın yerlerde işler çözülsün. Maliye vergi sistemine ilişkin olarak, aksaklıklarımız var. Bunları düzeltmemiz lazım. Dolaylı vergileri az, dolaysız vergileri fazla almamız lazım. Vatandaş, bize, 'Yeniden yapılandırma kanunu yaptınız. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödeyenler ne olacak' diye soruyor. Vergisini tam zamanında ödeyen işletmelerimize vergi indirimi getireceğiz. Haklarını teslim etmemiz lazım. Yine vatandaş, 'İyi günüde devlet vergi almasını biliyor. İşletme olarak kötü günümüz de olabiliyor. Bu dönemde Devlet üzerimize geliyor' diyor. Vatandaş haklı. Kötü gün dostu da olacağız. İyi gününde vergisi ödemişse ben bunu görüyorsam sıkıntıya düştüğünde elini tutmam lazım. Borçlarını ertelemem lazım. Bunları yaparsak devlete olan güven artar."

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