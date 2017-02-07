07.02.2017 10:48:21

Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'ndan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

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Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere memleketi Erzurum'a gelen Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Kültür Merkezi Mavi Salon'da "Neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adlı konferansına başlamadan önce Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, Yavilioğlu'nun, milletvekilliği döneminde Erzurum'a birçok katkı sağladığını belirterek, Maliye Bakan Yardımcılığı görevini üstlendikten sonra da memleketine hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Atatürk Üniversitesi'nin imkânlarından bahseden Rektör Çomaklı, yapılacak yeni projelere Maliye Bakanlığı'nın vereceği desteklerden memnun kalacaklarını ifade etti.Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ise doğup büyüdüğü toprakları hiçbir zaman unutmadığını belirterek, "memleketime hizmet etmekten gurur duyarım" dedi. Özellikle ekonomi alanında Erzurum'u kalkındırmak için çeşitli çözüm yollarına başvurulacağını aktaran Yavilioğlu, kentin sosyo-ekonomik yapısının da incelenmesi gerektiğini söyledi.