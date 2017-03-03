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Mali'de militanlar birleşti
03.03.2017 17:15:35

Mali'de militanlar birleşti

Ensaruddin, El Murabitun, Messine Tugayları ve İslami Mağrip El Kaidesi gruplarının, 'Nusret El İslam ve Muslimin Cemaati' adı altında birleştikleri duyuruldu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Mepanews'in haberine göre gruplar, bu kararlarını Perşembe günü yayınladıkları bir video ile duyurdu.

Video kaydında konuşma gerçekleştiren Ensaruddin lideri İyad El Ğali, "Ülkede işgalci konumunda olan BM ve Fransa askerlerini ve aynı zamanda hükümet birliklerini çok sayıda saldırı ile hedef alacaklarını" söyledi.

BİAT ETTİLER

El Ğali, "Yeni kurulan grubun Taliban lideri Molla Heybetullah Ahunzade'ye, El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri'yi ve örgütün Kuzey Afrika lideri Ebu Musab Abdul Vedud'a biat ettiğini" belirtti.

GRUPLARDAN BİRİ BİR AY ÖNCE SES GETİREN BİR SALDIRI YAPMIŞTI

El Murabitun, yaklaşık bir ay önce Gao kentinde bir askeri üsse 60 askerin ölümüne yol açan bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

OTEL BASKINI

Örgüt, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Mali'nin başkentinde Batılı diplomatların bulunduğu bir otele baskın düzenlemiş ve 30'a yakın kişiyi öldürmüştü.

HÜKÜMET, KUZEYDE KONTROLÜ KAYBETTİ

2012 yılı baharında, İslam yanlısı grupların geniş çaplı bir saldırı başlatmasının ardından Mali hükümeti ülkenin kuzeyinde büyük oranda kontrolü kaybetmişti.

ÜLKEDE FRANSIZ ASKERLERİ VAR

Ülkenin yarısından fazlasını ele geçiren savaşçıların başkent Bomako'ya yönelmelerinin ardından, Fransa öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkeye müdahale gerçekleştirdi. Ülkenin kuzey bölgelerine yerleştirilen 'BM Barış Gücü' askerleri de müdahaleye destek güç olarak katkı sağlamıştı.


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