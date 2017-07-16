16.07.2017 17:05:41

Malezya Ümmetinin Aydınlanması Teşkilatından 15 Temmuz mesajı

WADAH Genel Başkanı Rahman, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 'Türkiye halkı, demokrasi yoluyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti devletini kendi canı ve kanı ile savunmuştur.' değerlendirmesinde bulundu.

Malezya Ümmetinin Aydınlanması Teşkilatı (WADAH) Genel Başkanı Ahmet Azam Abdurrahman Rahman, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "15 Temmuz 2016 tarihi anma: Türkiye halkının demokrasiyi savunma zaferi" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Türkiye halkına, seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve önderlik ettiği Türkiye'ye "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle tebriklerini sunan Rahman, "Türkiye halkı, demokrasi yoluyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti devletini kendi canı ve kanı ile savunmuştur." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 250 şehit verildiğini ve 2 bin 200 kişinin gazi olduğuna işaret eden Rahman, darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği Türkiye'ye karşı dahili ihanet çabalarının bir sonucu olduğunu bildirdi.

Rahman, darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Batılı ülkelerden yeterince destek almadığına değinerek, "Halbuki demokrasi kahramanı denilen Batı devletleri, halkın seçtiği Türkiye hükümetini savunmalıydı. Fakat tam tersi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

WADAH'ın, Türkiye halkına kararlı bir şekilde destek verdiğini vurgulayan Rahman, dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olduğunu kaydetti.