15.02.2017 11:27:38

Malezya, Kuzey Kore liderinin ağabeyinin öldürüldüğü doğrulandı

Malezya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin bu ülkede suikast sonucu öldürüldüğünü doğruladı.

AA'nın haberine göre Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Malezyalı yetkili, Kim'in üvey ağabeyi Kim Jong Nam'ın Kuala Lumpur havalimanında saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkili, Kim'e alışveriş alanında sprey ile saldırı düzenlendiğini ve danışma merkezinden yardım istediğini aktardı. Kim'e ilk müdahalenin havalimanındaki klinikte yapıldığını belirten yetkili, Kim'in hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkili, Kim'in sağlık görevlilerine, kendisine kimyasal bir sprey ile saldırıldığını söylediğini dile getirdi.

Bölge polis amiri Abdul Aziz Ali ise Kim'in havalimanında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Makao uçağını beklediğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen Kim Jong Nam, herhangi bir resmi unvanı olmaksızın yurt dışında yaşıyordu.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Chosun TV kanalı, bugün kimliği belirlenemeyen iki kadın ajanın Malezya'daki bir havaalanında Kim Jong Nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediğini ileri sürmüştü.

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