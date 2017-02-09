09.02.2017 12:56:13

Malezya'da tekne alabora oldu

Malezya açılarında 15 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. 2 kişinin kurtarıldığı olayda 13 kişiden haber alınamıyor.

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Malezya açılarında 15 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. 2 kişinin kurtarıldığı olayda 13 kişiden haber alınamıyor.Malezya'dan Endonezya'ya giden yaklaşık 15 kişinin bulunduğu bir tekne, Sabah eyaletindeki Tawau limanı açıklarında alabora oldu. Kazadan sağ kurtarılan 2 kişi olayın aslında salı gecesi olduğunu ancak yetkililere bir gün sonra haber verildiğini dile getirdi.Malezya Denizcilik Uygulama Dairesi tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Denizcilik Bölge Müdürü Mohd Zubil Mat Som, "Kaptan ve bebek de dahil olmak üzere 13 kişinin daha boğulduğundan korkuluyor, arama kurtarma çalışmalarına devam edilecek" dedi.