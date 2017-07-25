26.07.2017 11:50:42

Maldivler ordusu parlamentoyu mu kapattı?

Maldivler'de ordunun parlamentoya kilit vurduğu iddia edildi. Bunun üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç ve İsviçre'den açıklama geldi.

"Maldivlerde son zamanlarda yaşanan, demokrasiye ciddi zarar veren ve zayıflatan olaylardan dolayı alarma geçtik" ifadesi kullanılan açıklamada, Maldivler hükümetine parlamentonun bağımsızlığını yeniden temin etmesi çağrısında bulunuldu.



NELER YAŞANDI?

Muhalefetteki Maldivler Demokrat Partisinden önceki gün yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'i görevinden alınmasıyla ilgili yapılacak oylamaya milletvekillerinin katılmasını engellemek amacıyla ordunun, Gayyum'un emriyle parlamentoyu kilitlediği iddia edilmişti.

Hükümet ise mecliste herhangi bir oylama planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet ve muhalefet partisi arasında mart ayında elektronik oylama sistemindeki sorunlar konusunda çıkan anlaşmazlığın ardından Muhammed'e karşı güvensizlik önergesi sunulmuş ancak yeterli destek alamamıştı. Muhalefetten ay başında Muhammed'e karşı sunulan benzeri önergeye meclisteki 85 milletvekilinden 45'inin imza verdiğini açıklamıştı.

Gayyum, 400 bin nüfusa sahip, turizm merkezi olarak bilinen Maldivler'de, 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in koltuğunu 2013'teki tartışmalı seçimlerle devralmıştı.