19.02.2017 10:05:01

Malazgirt'te oyuncak ve kitap dağıtımı

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere çeşitli oyuncaklar ve kitaplar dağıtıldı.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere çeşitli oyuncaklar ve kitaplar dağıtıldı.Malazgirt'te, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Yeniden" projesi kapsamında okulöncesi öğrencilerine oyuncak, ortaokul öğrencilerine ise kitap dağıtıldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Yeniden" projesi kapsamında öğrencilere oyuncak ve kitap dağıtımı yaptı. Kaymakam Kırlı, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hayata Yeniden' projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerimize oyuncak ve ortaokul öğrencilerimize kitap dağıtımı yaptık. Bu güzel ve anlamlı projeye imza atan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da katıldı.