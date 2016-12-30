30.12.2016 12:33:13

Malazgirt'te öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıttı.

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AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıttı.Kenan Deniz, beraberindeki partililerle Kur'an-ı Kerim dağıttıktan sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından bir açıklama yapan Deniz, "Kutsal kitabımızdan istifade edebilmek için Allah'ın bu yüce mesajını dikkatli okumamız lazım. İnşallah siz Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyacak, anlamını öğrenecek ve hayatınıza yansıtmaya çalışacaksınız. Bu güzide kurumlardan mezun olduktan sonra da vatanımıza ve milletimize faydalı birer birey olarak bulunduğunuz yerlerde Kur'an-ı Kerim'i hem yaşayacak, hem de yaşatacaksınız. Bu vesile ile hayırsever kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim baş tacımız olsun. Her an başucumuzda bulunsun. Kim Allah'ın kelamına sahip çıktıysa, dünyası da ahireti de hep mamur olmuştur" şeklinde konuştu.Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali İshan Barış ise, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve beraberindeki partililere teşekkür etti.