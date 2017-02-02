02.02.2017 09:27:36

Malazgirt'te kar yağışı ve tipi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi.İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer bir metreyi bulurken, tek katlı evler ise kar altında kaldı. İlçeye bağlı bütün köy yolları ile Bulanık-Malazgirt karayolu kar nedeniyle kapanırken, tipi dinene kadar araç çıkışlarına izin verilmiyor.İlçe merkezine ve bağlı köylerin bazılarına üç gündür elektrik verilemezken, yetkililer yoğun kar yağışı nedeniyle direklerin devrildiğini ve bu nedenle elektrik arızalarının giderilemediğini belirtti.Malazgirt Belediyesine bağlı ekipler, ana caddelerde başlattığı kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri de, köy yollarına fırtınadan dolayı müdahale edemediklerini, fırtınanın durmasıyla yolları açmak için çalışmalara başlayacaklarını bildirdiler.Yoğun kar yağışı ve fırtına, hayvanları da olumsuz etkiledi. Aç kalan kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekerken, seyyar esnaflar da tezgâhlarını açamadılar.