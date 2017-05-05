06.05.2017 10:01:49

Malazgirt'te 50 kuruşa ekmek

MUŞ (İHA) â€' Muş'un Malazgirt ilçesinde yıllardır fırıncılık yapan Tuncer Özkan isimli vatandaş, 50 kuruşa ekmek satıyor.

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MUŞ (İHA) â€" Muş'un Malazgirt ilçesinde yıllardır fırıncılık yapan Tuncer Özkan isimli vatandaş, 50 kuruşa ekmek satıyor.Malazgirt'te ucuza ekmek üretip sattığını ifade eden Tuncer Özkan, "50 kuruşa ekmek satarak belki az kazanıyorum, ama hemşehrilerime hem kaliteli hem de ucuz ekmek yedirmenin mutluğunu yaşıyorum. Yıllarca batıda fırıncı olarak çalıştım. Orada öğrendiğim bilgi birikimimi ustalıkla birleştirerek kendi ilçemde iki tane şube açtım. En kaliteli ekmeği Malazgirtli vatandaşlarımıza yedirmek için elimden gelen her türlü gayreti sarf ediyorum. Evet, az kazanıyorum ama temiz kazanıyorum. Çok ekmek satarak sürümden kazanıyorum. İki iş yerimde yaklaşık 7 personelin var. 7 kişi açtığım fırınlarımda çalışarak evlerine sıcak ekmek götürebiliyorlar. Bu da beni hayli mutlu ediyor" dedi.50 kuruşa ucuz ekmek yemenin mutluğunu yaşayan vatandaşlar ise, "Tuncer kardeşimizden Allah razı olsun. Kardeşimizin ürettiği ekmeği hem temiz hem ucuz. Biz de gelip buradan ekmeğimizi alıp çoluk çocuğumuza götürüyoruz. Türkiye'nin her yerinde böyle ucuz ve kaliteli ekmek üreten fırınlar açılsın. Vatandaşlar ucuz ve kaliteli ekmek yesin. Bu duyarlı fırıncı kardeşimizden Allah razı olsun" dediler.