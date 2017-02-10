11.02.2017 08:56:13

Malazgirt'te 1109 öğrenciye kıyafet dağıtıldı

Muş Malazgirt Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) öncülüğünde başlatılan kampanya ile ilçede bin 109 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muş Malazgirt Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) öncülüğünde başlatılan kampanya ile ilçede bin 109 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.Malazgirt Kaymakamlığı ve SYDV öncülüğünde başlatılan kampanya sonucunda çok sayıda öğrencinin yüzü güldü. İlçedeki tüm okullarda eş zamanlı düzenlenen yardım dağıtım programına, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Yıldırım, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, öğrencilere giyim yardım kampanyası kapsamında Malazgirt Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı öncülüğünde ve Tema Mağazacılıktan temin edilen tam 1109 kişilik giyim yardımı yaptıklarını ifade etti. Kaymakam Kırlı, "Başlattığımız kampanya kapsamında bugün ilçemizde eğitim gören bin 109 öğrencimize kıyafet dağıtımı yaptık. Tabi bu hediyeleri dağıtmadan önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresiyle daha önceden bir istişare yaptık. Bununla birlikte kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla yaptığımız görüşmelerle ilçemizde birlik beraberliğimizi pekiştirecek yardımlarımızı projelendirdik. Biz burada çocuklarımızın mutlu olmasını, eğitimde daha üst düzeyde olmasını isteyenlerdeniz" dedi."Amacımız sadece gönül almaktır""Malazgirt Kaymakamlığı ve SYDV tarafından temin edilen kıyafetlerin dağıtmalarındaki amaçlarına değinen Kaymakam Kırlı, amaçlarının azda olsa öğrencilerin gönüllerini almak ve onları sevindirmek olduğunu söyledi. Kaymakam Kırlı, "Giyim yardımının birinci kısmı buğun yapıldı. İkinci kısmı da peyder pey dağıtacağız. Toplam 17 okulumuzda bu yardımlar yapıldı. Bu hediyeleri asıl dağıtım amacımız sadece gönül almaktır. Çocuklarımıza Mont, parke, bot, gömlek, hırka, kazak, ayakkabı ve çorap hediyelerimizi teslim ettik. Buradan Tema Mağazacılık yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.