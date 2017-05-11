11.05.2017 16:34:59

Malazgirt ilçesinde banka şubesi açılıyor

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz, Malazgirt ilçesinde Denizbank'ın şube açacağı müjdesini verdi.

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Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz, Malazgirt ilçesinde Denizbank'ın şube açacağı müjdesini verdi.Açıklamalarda bulunan Fatih Cengiz, bir süreden beri devam eden çalışmalarda son hazırlıkların yapıldığını söyledi. Muş'ta ve ilçelerinde bankalarda yaşanan sıkıntının asgariye indirilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve sorunları büyük ölçüde giderdiklerini kaydeden Fatih Cengiz, göreve geldikten sonra Muş'ta yaşanan banka sıkıntıları ile yakından ilgilendiğini ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Denizbank'ın Malazgirt ilçesinde şube açmak için çalışmalarına başladığını ve önümüzdeki günlerde resmen hizmete başlayacağını kaydeden Cengiz, "Muş'un Malazgirt ilçesinde şube açmak için büyük bir sorumluluk alan ve fedakarlık örneği gösteren Denizbank'ın yetkililerine ve Muş Şube Müdürüne teşekkür ediyorum. Malazgirt ilçesinde Ziraat ve Halk Bankası'nın şubeleri aktif olarak çalışıyor. Buna bir de Denizbank eklendi. İlçedeki vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.İlçede yeni bir banka şubesinin açılmasının herkese fayda sağlayacağını kaydeden Cengiz; memurların, esnafların, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıların artık geride kalacağını sözlerine ekledi.