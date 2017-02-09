09.02.2017 11:14:40

Malazgirt Belediyesinden kar temizleme çalışması

Muş'un Malazgirt Belediyesi, çarşı merkezi ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Muş'un Malazgirt Belediyesi, çarşı merkezi ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Havaların eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede; çarşı merkezi, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Malazgirt Belediyesi ekiplerinin geceli gündüzlü yürüttüğü çalışmaların ardından çarşı merkezi ve ara sokaklar kardan temizlenirken, toplanan tonlarca kar yığını ise kamyonlara yükleyerek şehir dışına çıkartılıyor.Bazı köy yollarının halen ulaşıma kapalı olduğu ilçede, esnaf ve sürücüler çarşı merkezinde biriken karların temizlenmesine çok sevindiklerini belirttiler. Ekiplerin yürüttüğü kar temizleme çalışmalarına takdirle karşıladıklarını belirten Öz Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Erkan Şancı, kayyumun gayretli çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.Malazgirt Belediyesi karla mücadele ekibi şefi Feyat Yanar ise, yapılan tüm çalışmayı yakından takip ederek, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'ya anlık bilgi veriyor. Çalışmaları yerinde izleyen Yanar, eline kürek alarak kar temizleme çalışmaları yapan ekiplere destek verdi. Yanar, daha sonra çalışmalara katılan tüm ekiplere tatlı ikram ederek hepsine yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.