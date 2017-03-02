03.03.2017 09:24:15

Malazgirt Belediyesinde ihale

Muş Malazgirt Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 17 dükkân ve 3 parkın içerisindeki sosyal mekanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edildi.

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Muş Malazgirt Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 17 dükkân ve 3 parkın içerisindeki sosyal mekanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edildi.Malazgirt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ihalede; 3 parktaki sosyal mekanlar ile çok sayıda dükkân kiraya verildi. İhalenin tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan ihale komisyon başkanı Malazgirt Malmüdürü Mehmet Kalyoncuoğlu, "İhalenin hayırlı olmasını diliyorum. İhale komisyonunun kararı sonrasında kesin sonuç ileri bir tarihte duyurulacak. Malazgirt'imize hayırlı uğurlu olsun. Yaptığımız tüm ihaleler tamıyla şeffaf ve Devlet İhale Kanununa göre yapıldı. Bu kiraladığımız yerlerden gelecek tüm gelirleri tamamıyla belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza hizmet için kullanılacak" dedi.