SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
06.02.2017 18:08:29

Malatya Valisi Mustafa Toprak:

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Cazibe Merkezi Programına alınan 23 il içerisinde ulaşım ve altyapı gibi nedenlerden dolayı en avantajlı ilin Malatya olduğunu söyledi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Cazibe Merkezi Programına alınan 23 il içerisinde ulaşım ve altyapı gibi nedenlerden dolayı en avantajlı ilin Malatya olduğunu söyledi.

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Serdar Sönmez, Ahmet Bağdat, Malatya Şubesi İl Başkanı Soner Erdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erdemir ve Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı Rıza Ataş ile birlikte Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak'a teşekkürlerini ileten Genel Başkan Ünsal, geçen hafta içerisinde Diyarbakır'da yatırım alanlarında incelemelerde bulunduklarını ifade ederek "Bu gün de Malatya'da yapılacak yatırımlarla ilgili olarak bazı istişarelerde bulunacağız, inşallah istişarelerimiz hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Ünsal, ayrıca referandum sürecinde de üzerilerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla Malatya'da Sivil Dayanışma Platformu ile birlikte çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, referandum sürecinde vatandaşların iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirerek, çalışmalarından dolayı BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal'ı tebrik etti.

Konuşmasında Malatya'ya yapılacak yatırımlar konusunda Genel Başkan Ünsal ve ekibine her türlü katkıyı sunacaklarını kaydeden Vali Toprak, Malatya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilin Cazibe Merkezi Programına alındığını hatırlatarak, "Şüphesiz ki her bir il bizim için eşdeğerdir ama ben bu ilin Valisi olarak, Malatya'daki huzur ve güven ortamının, iş yapma ortamının ve altyapı ortamının çok iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun yanında Malatya'nın üretim ve üretim kültürü ile üretilen ürünlerin ülkemizin diğer illerine veya dünyanın diğer ülkelerine gönderme noktasında büyük avantaja sahip olduğunu da düşünüyorum. Bu nedenlerden dolayı da 23 il içerisinde en avantajlı ilin Malatya olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kılıçdaroğlu 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti
Kılıçdaroğlu 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti
Kılıçdaroğlu, başkanlığını eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın yaptığı 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti.
06.02.2017 17:33:08
Nusaybin’in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Nusaybin’in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
06.02.2017 17:32:38
Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Antalya'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 3 kişi, 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.
06.02.2017 17:20:42
İTÜ'de 23 akademisyende Bylock çıktı
İTÜ'de 23 akademisyende Bylock çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli olan ve 3’ü KHK ile meslekten ihraç edilen 28 akademisyen, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanması talebi ile hakimliğe sevk edildi.
06.02.2017 17:10:48
Mardin’de iki günde 15 trafo yandı
Mardin’de iki günde 15 trafo yandı
Aşırı yüklenme yüzünden Mardin ve ilçelerinde son 2 gün içerisinde 15 trafo yanarak devre dışı kaldı.
06.02.2017 17:10:17
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramının 143 bin lira olduğu bildidildi.
06.02.2017 16:56:21
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
06.02.2017 16:46:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
NATO'dan kritik Irak kararı
NATO'dan kritik Irak kararı
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları