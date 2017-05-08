08.05.2017 17:27:58

Malatya Ticaret Borsası

Gün kurusu kayısının kilogramı 11,75 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 11,75 11,75 Naturel kuru kayısı kg 13,00 13,00 Kuru kayısı kg 7,21 9,60 Jumbo kayısı kg 13,00 13,00 Endüstriyel kuru kayısı kg 6,32 6,32 Kayısı çekirdeği iç tatlı kg 8,20 8,20 Kuru üzüm siyah kg 10,25 10,25 Dut kurusu kg 28,00 28,00