08.05.2017 17:27:58
Malatya Ticaret Borsası
Gün kurusu kayısının kilogramı 11,75 liradan işlem gördüMalatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|kg
|11,75
|11,75
|Naturel kuru kayısı
|kg
|13,00
|13,00
|Kuru kayısı
|kg
|7,21
|9,60
|Jumbo kayısı
|kg
|13,00
|13,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|kg
|6,32
|6,32
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|kg
|8,20
|8,20
|Kuru üzüm siyah
|kg
|10,25
|10,25
|Dut kurusu
|kg
|28,00
|28,00