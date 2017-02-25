26.02.2017 12:05:11

Malatya TEMA Vakfı'nın Şubat ayı toplantısı yapıldı

Malatya TEMA Vakfı'nın Şubat ayı toplantısı yapıldı.

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Malatya TEMA Vakfı'nın Şubat ayı toplantısı yapıldı.Yeşilyurt Kent Konseyi binasında düzenlenen toplantıda, TEMA Vakfı Malatya İl Temsilcisi Didem Gökçe, suyun önemi, sulak alanların önemi, Türkiye'nin sulak alanları ile su konusunda Türkiye ve Malatya'da yaşanılan sorun ve sıkıntılar hakkında sunum ve söyleşi gerçekleştirdi. TEMA Vakıf Battalgazi İlçe Sorumlusu Şengül Korkut da, suyun yönetiminin doğru yapılmasının yolları ve su kullanımında toplumun bilinçlenmesi hakkında bilgiler verdi.Malatya'da TEMA Vakfı'nın çalışmalarının da anlatıldığı toplantıda Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Koordinatörü Abdulmelik Bilgin de, konseyin çevre çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.