29.12.2016 15:05:18

Malatya Stadı'na 2 adet skorboard takıldı

Malatya'da yapımı devam eden stada şu ana kadar 20 bin koltuk takıldığı ifade edilirken, tribünlerin üst kısmına da 2 adeta skorboard monte edildiği bildirildi.

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Malatya'da yapımı devam eden stada şu ana kadar 20 bin koltuk takıldığı ifade edilirken, tribünlerin üst kısmına da 2 adeta skorboard monte edildiği bildirildi.Malatya Stadı'nda çalışmalar devam ederken, stadın 3 ay sonra kullanılabileceği öngörülüyor. Stadyumda koltuk monte işlemi ise devam ediyor. Yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber yaptığı açıklamada 20 bine yakın koltuğu tribünlerle buluşturduklarını söyledi."20 gün içerisinde koltuk monte işi tamamen biter"1 aydır süren koltuk monte işleminde yaklaşık 20 bin koltuğu tribünle buluşturduklarını belirten Büber, "Üst kattaki koltuk döşeme işinde sona alt kattaki tribünlere koltuk monte işlemini sürdürüyoruz. Şuana kadar yaklaşık 20 bin dolayında koltuğu tribünle buluşturduk. Öyle tahmin ediyorum 20 gün içerisinde koltuk monte işi tamamen biter. Tabi bu esnada stattaki diğer işleri de sürdürüyoruz. Stadımız büyük bir yapı. Dışarıdan bakıldığında görülmeyen ancak emek ve işçilik gerektiren birçok işi var. Bu işleri de en hızlı şekilde yürütüyoruz" dedi."Stadımıza iki adet skorboard taktık"Büber, stada iki adet skorboard taktıklarını da kaydederek, "Stadımıza iki adet skorboard taktık. Bu skorboardlar son sistem ve gayet kullanışlı. Tabi bu zorlu kış şartlarında çalışma temposunu iyi ayarlamak önemli. Biz de aksamalar olmayacak şekilde stadımızdaki çalışmaları en hızlı şekilde yürütüyoruz. İnşallah Yeni Malatyasporumuzun maçlarını başka sahada oynamasına gerek kalmadan burayı hizmete açarız" diye konuştu.