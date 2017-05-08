09.05.2017 14:20:09

Malatya polisi çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi

Malatya polisi, son iki ayda umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak yapılan şok uygulamalarda, çok sayıda silah, kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 42 şahsı da yakalayarak adli mercilere teslim etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Malatya polisi, son iki ayda umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak yapılan şok uygulamalarda, çok sayıda silah, kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 42 şahsı da yakalayarak adli mercilere teslim etti.Konuyla ilgili Malatya il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya'da genel asayiş ve huzuru sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla çeşitli uygulamalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu çerçevede Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce farklı zamanlarda umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak 22-03-2017 ve 04-05-2017 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalarda; 22 tabanca, 8 tüfek,93 mermi, 23 kartuş, 351 kilo 78 gram esrar maddesi, 86 uyuşturucu hap, 42 kesici alet ele geçirilmiş, 2 bin 30 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 42 şahıs da yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, 42 şahsın gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara teslim edildiği belirtildi.