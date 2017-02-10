10.02.2017 17:39:35

Malatya'nın çehresini değiştiren yatırımlar

Malatya şehrinin spor yatırımları konusunda son yıllarda yaptığı atılım, özellikle salon sporları ve amatör branşlar için hem kulüplere hem de lisanslı sporculara daha iyi imkanlarda spor yapma ve antrene olma olanağı sunuyor.

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Malatya şehrinin spor yatırımları konusunda son yıllarda yaptığı atılım, özellikle salon sporları ve amatör branşlar için hem kulüplere hem de lisanslı sporculara daha iyi imkanlarda spor yapma ve antrene olma olanağı sunuyor.Battalgazi, Yakınca, Tecde ve Çavuşoğlu Spor Salonları, 3 bin koltuklu yeni spor salonu, tam olimpik yüzme havuzu, yeni gençlik merkezi, jimnastik salonu, 27 bin 44 koltuklu yeni stat, Yeşiltepe'de 3 olmak üzere, Konak, Yeşilyurt, Pütürge ve Darende sentetik futbol sahaları, 4 açık, 2 kapalı tenis kortları gibi birçoğu bitmiş ve hizmete girmiş, bazıları ise tamamlanmak üzere olan tesisler, son 10 yılda inşa edildi.Bu spor tesislerden her bireyin yararlanabileceğini ifade eden Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, "Biz bunca yatırım yapılırken, bir taraftan da yeni projeler istiyoruz. Devletimiz son 10 yılda Malatya'ya 160 milyon kaynak kullanarak adeta bir dönüşüm yaptı. Bu tesislerde daha iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz. Fakat bu demek değil ki tesislerimiz sadece kulüplere ve lisanslı sporculara ait. Gerek sahalarımızdan gerekse de salonlarımızdan vatandaşlarımız da müsait olduklarında yararlanabilecek. Tesislerimizi herkese açarak beden ve ruh sağlığı daha iyi bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.