26.02.2017 18:05:10

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Nevruz Çiçekleri' açmaya başladı

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde baharın müjdecisi olan 'Nevruz Çiçekleri' açamaya başladı.

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Malatya'nın Akçadağ İlçesinde baharın müjdecisi olan "Nevruz Çiçekleri" açamaya başladı.Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı.Her yıl Mart ayının ortalarında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçtiği Malatya'da bu yıl erken açarken, çiçeklerin açtığı yerlerde kartpostallık manzaralar oluştu.