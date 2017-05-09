09.05.2017 19:07:19

Malatya Motaş'ta kaza oranı yüzde 111 azaldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ Genel Müdürü Sedat Tamgacı, personele verdikleri eğitimler sayesinde 2016 yılında yaralamalı kazalarda yüzde 111'lik bir düşüş sağladıklarını söyledi.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ Genel Müdürü Sedat Tamgacı, personele verdikleri eğitimler sayesinde 2016 yılında yaralamalı kazalarda yüzde 111'lik bir düşüş sağladıklarını söyledi.Malatya Kongre ve Kültür MerkezindeTrafik Haftası etkinlikleri kapsamında Güvenli ve Verimli Sürüş Teknikleri Eğitimi gerçekleştirildi. Güvenli Sürücülük Ve Teknik Eğitmeni Yener Gülünay tarafından verilen eğitim programında konuşan MOTAŞ Genel Müdürü Sedat Tamgacı, sürücü hatalarından kaynaklanan trafik kazalarını her yıl belli aralıklarla masaya yatırdıklarını belirterek "İstatistiklerde tüm etkenler insan olarak hepimizi ilgilendirmekle beraber toplu taşıma hizmeti yürüttüğümüzden sürücü hatalarından kaynaklanan kazalar bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Bu nedenle yürüttüğümüz eğitim programlarında 'Güvenli ve Verimli Sürüş Tekniklerini kapsayan eğitimlere ağırlık veriyoruz" dedi.Personele verdikleri eğitimlerin faydasını yıl içerisinde gözlemlediklerinin altını çizen Tamgacı, "Önceki yıllara göre kaza sayısında yüzde 10 düşüş yaşandı. 2016 yılında yaralamalı kazalarda yüzde 111 düşüşle sadece 18 kaza yaşandı. Son iki yılda ölümlü kazaya karışmadık. Günde 155 araçla trafikte yoğun olarak çalıştığımız göz önüne alındığında karıştığımız kaza sayısının oldukça düşük olduğu görülecektir. Ancak bu sayıyı daha da minimum seviyeye düşürmek azmindeyiz" diye konuştu.