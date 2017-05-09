09.05.2017 17:13:42

Malatya Kitap Fuarı 249 kahramanı konuk ediyor

Bu yıl 6. kez kapılarını açan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında, 15 Temmuz Şehitleri için de ayrı bir çadır kuruldu. 15 Temmuz şehitlerinin resimlerinin yer aldığı fuara, çocuğu ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok da katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bu yıl 6. kez kapılarını açan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında, 15 Temmuz Şehitleri için de ayrı bir çadır kuruldu. 15 Temmuz şehitlerinin resimlerinin yer aldığı fuara, çocuğu ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok da katıldı.Fuarın yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda kurulan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Çadırında bütün şehitlerin resimleri yer alıyor. Dış cephesinin şehit resimleriyle süslenen çadır içerisinde ise 15 Temmuz Direnişinin fotoğrafları yer alıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen 15 Temmuz Darbe Direnişinin en iyi fotoğraflarının da sergilendiği 700 dolayındaki kare, çadırda vatandaşların ilgisine sunuluyor. Çadır içerisinde ayrıca Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen ve öğrenciler tarafından konuyla ilgili işlenen tuvaller de yer alıyor. Tanıtım filmi, söyleşi, tiyatro, müzik sunumları, video gösterileri ile birlikte birçok etkinliğin düzenlendiği Şehitleri Anma Çadırında adeta kahramanlar eşliğinde o gece yeniden yaşanıyor. Ayrıca, Türkiye genelinde 44 ulusal yazar tarafından kaleme alınan '15 Temmuz Direniş ve Diriliş' kitabı da özel olarak bastırılarak, fuarda ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor."Unutmayacağız ve unutturmayacağız"15 Temmuz'da oğluyla birlikte şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na hem şehit yakını hem de yazar olarak katıldı. Fuarda kitaplarını imzalayan Nihal Olçok, fuar açılışı için düzenlenen törende şehit yakınları adına bir konuşma yaptı. 15 Temmuz'un herkesin yüreğinde ve hayatında çok büyük izler bıraktığını belirten Nihal Olçok, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Onurla ve gururla şehitlerini anlatan Nihal Olçok, "Biz o köprüde sadece Allah'ın lütfu ile seçilmiş şanslı evlatlara, eşlere, kardeşlere, dostlara sahip, Allah'ın muradına nail olmuş yakınlarız. Biz onları unutmayacağız. İnşallah ahirette dünyada onlara da mahcup olmadan şu ömrü tamamlayıp, yüzümüzün akıyla Allah'ın ve Resul'ün huzuruna, muhterem Erol beyin ve Can evladım Abdullah'ımın yanına çıkmayı ben ne kadar istiyorsam, karşımda oturan herkes de o kadar istiyor. Rabbim bizi mahcup etmesin. O akşam kim olsaydı sokağa çıkacaktı. Çıktı Bana hep 'dur' demedin mi diye soruyorlar. Biz kapıyı açtık. Kelimeler kifayetsiz. Keşke yüreğimin dili olsa da konuşsa. Allah bizi bu millete, bu ümmete mahcup etmedi. Dünyadaki bütün Müslümanlar bizden çok daha fazla şey bekliyorlar. İnşallah 15 Temmuz her daim baki kalır" dedi."Onlarla gurur duyuyoruz"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 15 Temmuz vatana ihanet girişimini bütün Türkiye'nin çok acı bir şekilde hissettiğini söyledi. Bütün Türkiye'nin olduğu gibi Malatya'nın da darbe girişimi karşısında dik durduğunu kaydeden Başkan Çakır, "Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, onlarla gurur duyuyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor ve şehit yakınlarını burada ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.14 Mayıs Pazar günü sona erecekMalatya Büyükşehir Belediye binası arkasında açılan 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 14 Mayıs Pazar gününe kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.