29.01.2017 17:27:38

Malatya derbisinde kazanan İnönü Üniversitesispor oldu

Bölgesel Amatör Lig'in 15.haftasında oynanan Malatya derbisinde gülen taraf 2-1'lik sonuçla İnönü Üniversitesispor oldu.

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Bölgesel Amatör Lig'in 15.haftasında oynanan Malatya derbisinde gülen taraf 2-1'lik sonuçla İnönü Üniversitesispor oldu.15.hafta mücadelesinde iki Malatya takımı, İnönü Üniversitesispor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un karşı karşıya geldiği müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, orta sıralardaki rakibi İnönü Üniversitesispor'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan karşılaşmada ev sahibi takım İnönü Üniversitesispor'un gollerini 39'uncu dakikada Ebubekir Yardım, 63'üncü dakikada ise Penaltıdan Ramazan Çavuş kaydetti. Yeşilyurt Belediyespor'un golü ise 81'inci dakikada Özgür Dökmen'in ayağından geldi. 63'üncü dakikada Yeşilyurt Belediyespor'da defans oyuncusu Vedat Taşdemir'in ikinci sarı karttan, 74'üncü dakikada ise kaleci Mahir'in yedek kulübesinden küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp oyun dışı kaldığı müsabaka oldukça gergin bir atmosferde oynandı. İnönü Üniversitesi sahaya Volkan, Fikret, Garip, Yunus, Cumali, Fatih, Miraç, Ramazan, Engin, Ebubekir Yardım ve Ebubekir Bozan on biriyle çıkarken, konuk takım Yeşilyurt Belediyespor ise Önder, Ziya, Vedat, Bedrettin, Ali, Erdem, Cuma, Sefa, Tolga, Yusuf Çelik ve Loris Meye on biriyle mücadele etti. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan İnönü Üniversitesi, dakikalar 39'u gösterirken yaşanan bir karambol sonrasında Kerem ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.İlk yarı bu skorla tamamlanırken, maçın ikinci yarısında dakikalar 63'ü gösterirken defans oyuncusu Vedat büyük bir hata yaparak hem penaltıya sebebiyet verdi, hem de ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Ramazan golü atarak takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.Yeşilyurt Belediyespor 81'inci dakikada Özgür ile 1 gol bulup farkı bire indirse de kalan süreler beraberlik golü için yetmedi ve müsabaka 2-1 İnönü Üniversitesispor'un üstünlüğüyle sona erdi.-"Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum"Maç sonrası İHA'ya açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor'un orta saha oyuncusu Sefa, rakip takım oyuncularına ve tribündeki bir grup taraftara tepki göstererek, "Bu nasıl iki ilin takımının maçı, ben böyle bir maç görmedim. Yazık günahtır, tribünden bize ağza alınmayacak küfürler edildi. Bu memleketin iki takımının maçı böyle mi olmalı. Ben Trabzon buraya futbol oynamaya geldim. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum" dedi.İnönü Üniversitesispor antrenörü Murat Kurt ise sahaya çıkıp kendi oyunlarını oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları ve tribün arasında kavgaya varan tartışmalar yaşandı.