29.01.2017 18:21:30

Malatya derbisinde kavga çıktı

Bölgesel Amatör Lig'in 15. haftasında oynanan İnönü Üniversispor-Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası olaylar yaşandı.

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Bölgesel Amatör Lig'in 15. haftasında oynanan İnönü Üniversispor-Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası olaylar yaşandı.İnönü Üniversitesispor'un 2-1'lik galibiyeti ile biten müsabaka sonrasında Yeşilyurt Belediyesporlu futbolcular ile tribündeki bir grup taraftar arasında başlayan tartışmaya İnönü Üniversitesisporlu futbolcuların da dahil olmasıyla birlikte saha bir anda karıştı.Yeşilyurt Belediyespor kalecisi Mahir Kamacı'nın tribündeki taraftarlara doğru kendini atması sonucu başlayan olaylar futbolcuların karşılıklı kavgasına dönüştü. Polis olayları yatıştırmakta zorlanırken, arbede esnasında kaleci Mahir ayağından hafif şekilde yaralandı.İki takım oyuncularının sahayı terk ederken sözlü tartışmaların devam etmesi üzerine, polis tribünleri boşalttı.