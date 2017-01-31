31.01.2017 15:03:43

Malatya'daki kazada yaralananlardan biri öldü

Malatya'da otobüs durağında meydana gelen kazada yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Malatya'da otobüs durağında meydana gelen kazada yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Malatya'da sürücüsü öğrenilemeyen 44 BV 11 plakalı otomobil, durakta bekleyen 2 kişiye çarpmış, kazada yaralılardan Faik Altuntaş ve Ahmet Karaoğlu (83) 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Karaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.