28.02.2017 17:57:34

Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması

İnönü Üniversitesinden bir yardımcı doçent ile 6 araştırma görevlisi görevden uzaklaştırıldı- Başka bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve aralarında akademisyenlerinde bulunduğu 14 kişi görevine iade edildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İnönü Üniversitesine bağlı fakültelerde görev yapan 1 yardımcı doçent ile 6 araştırma görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılıları olduğu iddiasıyla İnönü Üniversitesine bağlı fakültelerde görev yapan 1 yardımcı doçent ile 6 araştırma görevlisi, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 13. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldı.

Bu arada FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli 2 profesör, 2 doçent, 1 diş tabibi, 1 uzman tabip ve 8 hemşire hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri kaldırılarak göreve iadeleri yapıldı.