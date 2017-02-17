17.02.2017 11:35:19

Malatya'da su kesintileri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şehir merkezinin sağlıklı bir su şebekesine sahip olmadığını ve kayıp-kaçak su miktarının yüzde 70'leri bulduğunu belirterek, 'MASKİ, 400 milyon liralık yatırımla, 5 yıl içinde su şebekesini tamamen yenileyeceğiz' dedi.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şehir merkezinin sağlıklı bir su şebekesine sahip olmadığını ve kayıp-kaçak su miktarının yüzde 70'leri bulduğunu belirterek, "MASKİ, 400 milyon liralık yatırımla, 5 yıl içinde su şebekesini tamamen yenileyeceğiz" dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yerel bir televizyon kanalındaki programa katılarak gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü Malatya'da olacağını hatırlatan Başkan Çakır, Erdoğan'ı Malatya'da en iyi şekilde karşılayacaklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımıza yeni kurulacak ikinci devlet üniversitesi, yeni hava limanı, hızlı tren, kuzey çevre yolu ve kuşak yollarının yapımı için destek isteyeceğiz" dedi.Malatya'ya yapılması planlanan ikinci devlet üniversitesini önemsediklerini belirten Çakır, "İkinci devlet üniversitesinin kurulması için yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık ve Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik. İnşallah Malatyamıza en kısa sürede ikinci bir devlet üniversitesini kazandıracağız. İl başkanımız, milletvekillerimiz ve bakanımız bu konunun takipçisi olmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.Malatya'da son aylarda yaşanan su kesintileri hakkında da konuşan Başkan Çakır, "İçme suyu sıkıntısı şebekeden kaynaklanıyor. Malatya Büyükşehir olduktan sonra kurulan MASKİ Müdürlüğü geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Şehrimizin sağlıklı bir içme suyu şebekesi olmadığını gördük. Şebekeyi besleyen borular üst üste yer almış ve çoğu da bir alttaki su borusuna takviye yapıyor. Çöşnük'te meydana gelen bir arızayı onarmak için Gündüzbey'de suyu kesmek zorunda kalıyorsunuz. Kayıp ve kaçak su oranı yüzde 70'leri buluyor. Şehir genelinde 39 adet su deposu var. Bunların 19'unu kapatıyoruz geriye kalan 20 depo da daha fazla su depolayacağız. Su kaçaklarına engel olmak için İçme suyu şebekesini yenileme kararı aldık. 400 milyon lirayı bulacak şebeke yapımı en az 5-6 yıl sürecek. Döşenecek yeni şebeke borularına abone bağlantılarını da yaparak eski boruları tamamen devre dışı bırakacağız. Bu nedenle Malatya'yı yeniden kazacağız ve şebekeyi yenileyeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Kayıp ve kaçağı önlemek için, Malatyalılara daha iyi su içirmek amacıyla şebekenin yenilenmesi gerekiyor. MASKİ ilçelerde de şebekeleri yenilemek amacıyla çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.Alt yapı yatırımlarının görünmeyen ve zor yatırımlar olduğunu da kaydeden Çakır, "Bu yıl içerisinde Malatya şehir şebekesinin yüzde 25'lik kısmını yenilemeyi planlıyoruz. 2018 Yılında yüzde 40'lara çıkmayı hedefliyoruz. 5 yıllık süreçte şebekeyi tamamen yenilemiş olacağız" diye konuştu.