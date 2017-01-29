29.01.2017 20:45:16

Malatya'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, kızı ise yoğun bakıma alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, kızı ise yoğun bakıma alındı.Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde yaşayan Bedriye Kalyon (87) ile kızı Gülsüm Kalyon (54) sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. 112 ambulansları ile Malatya Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan anne ve kızına hemen müdahale edildi.Ancak kalbi duran Bedriye Kalyon yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Gülsüm Kalyon ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.